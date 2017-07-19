Basilicata: assegnati 45 milioni per la viabilita' comunale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 feb - L'avviso, rivolto ai Comuni, ha consentito di candidare anche strade appartenenti a soggetti terzi (come, per esempio, ex Comunita' montane o Consorzi di bonifica) prevalentemente, se non esclusivamente, percorse dagli utenti, ma spesso prive di una manutenzione costante, favorendone il trasferimento nella proprieta' comunale e il loro inserimento in una programmazione ordinaria di controllo e ripristino. Il lavoro svolto ha portato al finanziamento di 7 interventi, che coinvolgono 24 comuni per un'estensione complessiva di circa 110 chilometri di strade. 'E' stata ultimata un'istruttoria molto articolata - ha commentato il vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe - per la quale ringrazio gli uffici e i tecnici che hanno consentito questo risultato rilevante. Ora e' possibile sostenere interventi concreti e mirati su una rete viaria che rappresenta una risorsa fondamentale per la vita quotidiana delle comunita''.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 01-02-26 14:38:21 (0321)PA 5 NNNN