Basilicata: approvato il piano regionale integrato della salute -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - Il Piano non interviene sull'assetto organizzativo della rete sanitaria regionale, ma definisce obiettivi programmatori chiari, misurabili e scanditi nel tempo, con l'obiettivo di rendere piu' integrati e coerenti i diversi livelli di assistenza: prevenzione, territorio, ospedale e servizi sociosanitari.

'Vogliamo superare frammentazioni e sovrapposizioni - prosegue l'Assessore - garantendo continuita' nei percorsi di cura e un migliore coordinamento tra le programmazioni sanitarie e sociali'. Il documento si inserisce in un quadro pienamente coerente con la normativa nazionale e regionale, con il Piano Nazionale della Prevenzione, con gli indirizzi del Servizio Sanitario Nazionale e con le riforme e gli investimenti del Pnrr.

