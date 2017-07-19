Basilicata: 1,23 milioni a 54 Comuni a microzonazione sismica -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 gen - La microzonazione sismica e' uno strumento tecnico-scientifico che analizza come un terremoto possa produrre effetti differenti anche all'interno di uno stesso centro abitato, in funzione delle caratteristiche geologiche e geomorfologiche dei terreni.

Consente di individuare le aree in cui le onde sismiche possono amplificarsi, dove possono verificarsi instabilita' o dove il rischio di danni e' maggiore. Gli studi si articolano in livelli crescenti di approfondimento. Il primo livello (MS1) ha carattere ricognitivo ed e' basato su dati gia' disponibili. Il secondo livello (MS2) introduce indagini geologiche e geofisiche mirate. Il terzo livello (MS3) rappresenta l'analisi piu' avanzata, fondata su modellazioni numeriche complesse, particolarmente utili per la pianificazione urbanistica e per la gestione delle emergenze.

