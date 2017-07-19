Bankitalia: Scotti, preservare moneta e' priorita', leva di innovazione

La moneta e' 'il perno', gli asset digitali 'ruotano attorno' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 gen - Alla luce delle sfide imposte dalle tecnologie digitali e dalle loro applicazioni in campo finanziario, 'l'Eurosistema - e con esso la Banca d'Italia - ha scelto di non limitarsi a un ruolo di regolatore, ma di contribuire attivamente al disegno di un ecosistema digitale europeo. La priorita' e' preservare la moneta di banca centrale come ancora di fiducia e di finalita': solo un asset privo di rischio puo' garantire l'unicita' dell'euro, la trasmissione efficace della politica monetaria e la stabilita' finanziaria, anche in un contesto di rapida innovazione'. Lo sottolinea Chiara Scotti, vicedirettrice generale della Banca d'Italia, durante il convegno "Ricerca e Sviluppo nel settore finanziario". Tra i partecipanti, anche Giorgio Gobbi, direttore della sede di Milano della Banca d'Italia.

'La strategia dell'Eurosistema concepisce il proprio intervento come piattaforma abilitante per l'innovazione privata', spiega Scotti. 'Questo disegno intende preservare il ruolo della moneta di banca centrale quale perno attorno a cui ruotano le diverse forme di moneta e asset digitali, lasciando al mercato la scelta delle soluzioni e dei modelli di business, nel rispetto di neutralita' tecnologica e competitiva'. Secondo Scotti, 'l'innovazione pone talvolta sfide che non possono essere affrontate ne' dal solo settore pubblico ne' dai singoli operatori privati. Questo e' particolarmente evidente nei segmenti dei servizi finanziari caratterizzati da forti economie di rete, dove l'efficienza del mercato dipende dalla partecipazione coordinata di una pluralita' di attori e dall'adozione di soluzioni interoperabili'.

