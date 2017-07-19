Bandi: Open Fiber apre candidature per appalti su aree bianche

Candidature dal 1 dicembre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 nov - Open Fiber, societa' specializzata nella posa delle reti tecnologiche, ha pubblicato un avviso per informare che dal 1 dicembre e' possibile qualificarsi per ottenere l'assegnazione di appalti di lavori, servizi e forniture per la posa delle reti tecnologiche sulle aree bianche, come da mission della societa'. La partecipazione, spiega il bando, e' 'un processo aperto, oggettivo e non discriminatorio, sviluppato per fasi successive e finalizzato all'attribuzione della idoneita' di un Operatore Economico (singolo o in composizione plurisoggettiva) all'esecuzione degli appalti indetti da Open Fiber, in qualita' di soggetto concessionario per la progettazione, costruzione e gestione di un'infrastruttura passiva a banda ultra larga nel territorio delle aree bianche'. Le istanze per la qualificazione si aprono 1 dicembre e si chiudono il 31 maggio 2026.

