Banche: Cgia, tornano a prestare soldi a imprese ma non alle micro

Score molto positivo per Valle d'Aosta, Lazio e Calabria (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 feb - Nell'ultimo anno il credito bancario alle imprese italiane e' tornato a crescere. Tra novembre 2024 e lo stesso mese del 2025, spiega una nota dell'ufficio studio Cgia, gli impieghi vivi erogati dal sistema bancario all'intera platea delle imprese e' aumentato di 5 miliardi di euro (+0,8%). Tuttavia, questa inversione di tendenza non ha riguardato tutte le imprese: le grandi escluse restano le micro e le piccolissime realta' economiche. Quelle con meno di 20 addetti, infatti, hanno subito un'ulteriore riduzione dei prestiti pari a 5 miliardi di euro (-5%), confermando una frattura strutturale nel sistema del credito. Le micro e le piccolissime imprese continuano a essere percepite come piu' rischiose, soprattutto in un contesto di tassi di interesse ancora elevati e di maggiore attenzione alla qualita' degli attivi bancari. A livello geografico, in termini assoluti la riduzione piu' rilevante si e' 'abbattuta' sul Veneto, che ha visto scendere gli impieghi di 1,8 miliardi (-2,9%). Per contro, le regioni che hanno registrato un aumento dei prestiti alle imprese sono la Calabria con +278,6 milioni di euro (+5,4%), il Lazio con +4,1 miliardi (+6,6%) e la Valle d'Aosta con +158,6 milioni (+10%).

