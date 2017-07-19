Banche: Abi, a settembre crediti deteriorati netti a 29,4 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 nov - A settembre 2025 i crediti deteriorati netti (cioe' l'insieme delle sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinanti calcolato al netto delle svalutazioni e degli accantonamenti gia' effettuati dalle banche) ammontavano a 29,4 miliardi di euro, da 30,2 miliardi di marzo 2025 (31,3 miliardi a dicembre 2024). E' quanto emerge dal rapporto mensile dell'Abi. Rispetto al loro livello massimo, 196,3 miliardi raggiunti nel 2015, sono risultati in calo di circa 167 miliardi. A settembre 2025 i crediti deteriorati netti rappresentavano l'1,41% dei crediti totali. Tale rapporto era inferiore rispetto a marzo 2025 (1,48%; 1,51% a dicembre 2024; 9,8% a dicembre 2015).

