Aziende: Cribis, ritardi pagamenti gravi stabili (4,3%) III trim., Nord -2

Sul podio Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 ott - Dall'analisi sulle macroaree geografiche il Nord Est risulta ancora l'area piu' affidabile con il 51,6% di pagamenti puntuali, mentre le imprese del Sud e Isole mostrano un comportamento meno virtuoso con solo il 32,8% di pagamenti effettuati alla scadenza, e il 6,9% delle imprese che paga con grave ritardo, contro la media nazionale del 4,3%. Sui gradini piu' alti del podio Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, le cui imprese pagano con puntualita' rispettivamente nel 53,3%, 52,6% e 52,8% dei casi, mentre ci sono maggiori criticita' per Lazio (31,8%), Calabria (28,1%) e Sicilia (27,8%).

La differenza si riscontra anche nei ritardi oltre i novanta giorni dalla scadenza: sono il 2,4% nel Nord Est (il Trentino e' la regione piu' virtuosa con il 2,1%) e il 6,9% nell'area Sud e Isole (la Sicilia e' la regione meno virtuosa con l'8,7%). Anche a livello di province si evidenziano queste differenze: le piu' puntuali sono quelle di Sondrio, Bergamo e Brescia, mentre all'ultimo posto troviamo Caltanissetta e Taranto.

A livello di settori merceologici il comparto in maggiore difficolta' resta quello della ristorazione con il 7,3% delle imprese che paga oltre i 90 giorni. Da attenzione il settore per i servizi alle persone, che ha visto un incremento dei ritardi oltre i 90 giorni, salito al 5,8% segnando una variazione del 1,4% rispetto al Q3 2024). Seguono i settori Energy&Telco (4,5%) e Costruzioni (5,9%), entrambi in linea con i dati dello scorso anno.

com-bla

