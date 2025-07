Autostrade: esodo, da domani stop ai cantieri impattanti della Liguria

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 lug - Scatta col mese di agosto il piano estivo di alleggerimento dei cantieri sulla rete autostradale ligure, con lo stop per tutto il mese e, sulle tratte Aspi, fino al 29 settembre, dopo il Salone Nautico (18-23 settembre). E' quanto concordato in sede di tavolo tecnico tra Regione Liguria e ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con i concessionari autostradali, i referenti di Anci Liguria, della Citta' Metropolitana di Genova e di Anas.

In particolare, sulle tratte di competenza di Concessioni del Tirreno, sia sulla A10 sia sulla A12 gia' da venerdi' 25 luglio sino alle prime settimane di settembre non sara' presente alcun cantiere per lavori durante le ore diurne. Per quanto riguarda la A6 Torino-Savona di competenza di Autostrada dei Fiori, fino al 30 settembre 2025 dalle 14 di ogni venerdi' alle ore 12 di ogni domenica saranno sempre percorribili due corsie in direzione mare, mentre in direzione Torino restano sempre garantite due corsie dalle 12 di ogni domenica alle 12 di ogni lunedi'.

Per le tratte Aspi, l'unica eccezione e' costituita dallo svincolo di Busalla con l'avvio della fase zero dell'intervento strutturale che dall'autunno riguardera' le gallerie Giovi e Campora: dall'11 agosto ai primi giorni di settembre verra' attivato un restringimento di carreggiata in direzione sud con la chiusura della rampa di uscita per chi proviene da Milano, storicamente meno trafficata nel mese di agosto.

Il tavolo tecnico tornera' a riunirsi all'inizio di settembre per valutare il piano autunnale di ripresa dei cantieri.

ami-com

