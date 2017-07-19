Autonomia: Svimez, Lep non sono strumento funzionale a regionalismo differenziato
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 gen - Svimez oggi in audizione presso la I Commissione permanente Affari Costituzionali del Senato sul disegno di legge delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep). La principale criticita' che la Svimez ha messo in evidenza e' 'la scelta di ancorare la determinazione dei LEP alla logica dell'attuazione dell'autonomia differenziata'. 'I LEP non rappresentano uno strumento funzionale al regionalismo differenziato, ma un presidio ordinario dell'eguaglianza sostanziale dei diritti di cittadinanza', sottolinea la Svimez. 'La determinazione dei livelli essenziali dovrebbe essere ricondotta esplicitamente alla cornice degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, come adempimento essenziale per l'attuazione del federalismo fiscale regionale delineato dalla legge n. 42 del 2009 non, come avviene del provvedimento, all'art. 116 comma terzo'.
com-Dca.
