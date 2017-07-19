Autonomia: Salvini, non e' contro territori ma toglie maschera a chi non lavora

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rivisondoli, 25 gen - 'L'autonomia non e' contro Sud, Centro o Nord. L'autonomia toglie la maschera a chi non e' capace di lavorare.

L'autonomia ti mette di fronte alle tue responsabilita''. Lo ha detto il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e segretario della Lega, Matteo Salvini, all'iniziativa della Lega "Idee in movimento" in corso in Abruzzo. Facendo un esempio, 'oggi lo stato di emergenza non lo puo' decidere il governatore, ma il governatore prende i dati, raccoglie informazioni, manda carte che arrivano a Roma, e in consiglio dei ministri - a volte con imbarazzo - approviamo stati di emergenza 4-5 mesi dopo per alluvioni di 6 mesi prima' mentre 'autonomia significa che si salta questa burocrazia e il governatore un minuto dopo puo' dichiarare lo stato di emergenza e intervenire', ha spiegato Salvini, aggiungendo che a proposito del recente maltempo al Sud, 'cerchero' di essere il prima possibile sui territori, in Calabria, Sicilia e Sardegna'.

