Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Autonomia: Salvini, non e' contro territori ma toglie maschera a chi non lavora

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rivisondoli, 25 gen - 'L'autonomia non e' contro Sud, Centro o Nord. L'autonomia toglie la maschera a chi non e' capace di lavorare.

            L'autonomia ti mette di fronte alle tue responsabilita''. Lo ha detto il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e segretario della Lega, Matteo Salvini, all'iniziativa della Lega "Idee in movimento" in corso in Abruzzo. Facendo un esempio, 'oggi lo stato di emergenza non lo puo' decidere il governatore, ma il governatore prende i dati, raccoglie informazioni, manda carte che arrivano a Roma, e in consiglio dei ministri - a volte con imbarazzo - approviamo stati di emergenza 4-5 mesi dopo per alluvioni di 6 mesi prima' mentre 'autonomia significa che si salta questa burocrazia e il governatore un minuto dopo puo' dichiarare lo stato di emergenza e intervenire', ha spiegato Salvini, aggiungendo che a proposito del recente maltempo al Sud, 'cerchero' di essere il prima possibile sui territori, in Calabria, Sicilia e Sardegna'.

            Fla-

            (RADIOCOR) 25-01-26 12:58:51 (0240) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.