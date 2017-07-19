Autonomia: ok Cdm a intese preliminari con Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 feb - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera agli schemi di intesa preliminare in materia di autonomia tra il Governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.

'Per la prima volta da quando si parla di regionalismo - ha commentato il ministro degli Affari regionali, Roberto Calderoli - c'e' un passaggio ufficiale per l'attuazione concreta dell'Autonomia da parte del Governo e in piena sintonia con le quattro Regioni che hanno avviato il percorso previsto dalla Legge 86/2024. Si tratta di un traguardo storico per il regionalismo, che mai aveva visto l'avvio di un iter istituzionale propriamente detto attraverso degli schemi di intesa, ed e' soprattutto una grande emozione personale, perche' l'autonomia e' la mia ragione di vita. Ora - sottolinea ancora Calderoli - inizia ufficialmente il cammino per portare questi schemi di intesa all'approvazione definitiva, ma il passo avanti compiuto oggi e' veramente decisivo'.

