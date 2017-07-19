Autonomia: Giorgetti, se fosse possibile la vorrei domani ma il tragitto e' lungo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 24 ott - "Se fosse possibile, l'autonomia la vorrei entro il 2025, entro domani mattina, pero' e' un lungo tragitto, passo dopo passo, bisogna certo avere pazienza e essere sempre determinati".

Cosi' il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, a margine dell'appuntamento elettorale del candidato alle Regionali venete Alberto Stefani al Caffe' Pedrocchi di Padova. "L'autonomia fa parte del nostro Dna, della nostra storia - ha aggiunto Giorgetti. - Chiaramente non e' semplice perche' i passaggi sono complicati".

Sul tema dei Lep il ministro e' stato prudente. "E' molto delicato fissare l'asticella di quelli che sono i livelli essenziali delle prestazioni - ha dichiarato il titolare del Mef - su alcuni punti siamo arrivati a definirli attraverso un lungo lavoro, su altri il lavoro continua. Su questo fronte e' fortemente impegnato ovviamente il ministro Calderoli, pero' siamo fiduciosi e determinati perche' manca ancora un po' per finire la legislatura e abbiamo preso un impegno con le regioni, in particolare il Veneto.

