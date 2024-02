Auto: Urso, colloqui con 3 produttori cinesi per produzione in Italia

Oltre a Tesla e altre case occidentali (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 feb - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha avviato colloqui con tre importanti produttori auto cinesi per portare una casa automobilistica in Italia, oltre che con alcuni produttori occidentali, tra cui Tesla. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in audizione alla Commissione attivita' produttive della Camera sul settore automotive. 'Una delegazione nell'ottobre scorso e' stata in Cina, dopo 3 aziende cinesi sono venute in Italia a incontrarsi con i nostri uffici per vagliare le possibilita' del nostro paese e in alcuni casi hanno anche visitato eventuali siti produttivi. Hanno trovato un paese accogliente e attrattivo con un ecosistema produttivo, ribaltando i pregiudizi iniziali', ha detto Urso, specificando che 'sanno che puntiamo alla tutela della componentistica, non si parla solo di assemblaggio'. Oltre ai produttori cinesi, ha continuato Urso, 'ci sono anche case occidentali con cui parliamo, tra cui Tesla'.

