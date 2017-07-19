Auto: Unrae, revisione di oggi dell'Ue puo' essere di vitale importanza

'Non e' Bev o altro ma Bev e altro' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 dic - L'annuncio della Commissione europea atteso per oggi sul settore automotive e' molto importante e puo' servire a migliorare la situazione del comparto. Lo ha detto Roberto Pietrantonio, presidente di Unrae, l'associazione delle case auto estere che operano in Italia. 'Negli ultimi anni in Europa l'auto e' stata regolata con obiettivi troppo ambiziosi e poco realistici.

Nessuno si deve tirare indietro ed e' importante che si siano fissati obiettivi ambiziosi ma un dialogo piu' articolato, una maggiore profondita' di analisi avrebbero tracciato un percorso piu' realistico e pragmatico', ha detto Pietrantonio, sottolineando che 'l'Europa ha fissato obiettivi senza investire su fattore abilitanti. Il vero buco e' che la transizione non e' stata accompagnata da una politica industriale europea'. Inoltre, 'ha pesato anche una incertezza sugli annunci'. Quindi, 'oggi speriamo si cambi passo con l'annuncio della Commissione, con consapevolezza che transizione e competitivita' possano camminare insieme', ha proseguito il presidente di Unrae, indicando che 'l'appuntamento di oggi puo' essere di vitale importanza per il settore dell'auto, con scelte che potrebbero riportare realismo nella transizione dell'auto europea'. In particolare, Pietrantonio ha sottolineato che 'la cosa piu' importante e' che la giornata di oggi indichi la ripresa di un dialogo vero e la volonta' di creare un percorso efficace per l'Europa: oggi ci costruiscono le condizioni perche' vinca l'Europa', concludendo che 'non e' il fallimento dell'auto elettrica, non e' Bev o altro ma Bev e altro.

Sul 2035 serve flessibilita' ma non si deve arretrare'.

Infine, ha detto che l'Unrae non e' favorevole alla possibilita' dell'introduzione di una norma sul 'Made in Europe', ovvero imporre che il 70% delle componenti auto devono essere fatte in Europa: 'Sarebbe un grave errore strategico. Non esiste competitivita' alzando i muri.

Trasformare la transizione ecologica in una guerra doganale indebolirebbe tutti, a partire dai consumatori'.

