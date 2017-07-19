Auto: Unrae, per mercato rimorchi e semirimorchi +20,2% luglio e +14,8% agosto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 set - Il mercato di rimorchi e semirimorchi torna in crescita nei mesi estivi dopo la flessione registrata a giugno. Nel mese di luglio 2025 le immatricolazioni segnano un aumento del 20,2% rispetto allo stesso mese del 2024, con 1.643 nuove unita' contro le 1.367 dello scorso anno. Ad agosto l'andamento positivo prosegue: le immatricolazioni crescono del 14,8%, raggiungendo quota 855 unita', a fronte delle 745 dello stesso mese del 2024. E' la stima realizzata dal Centro Studi e Statistiche dell'Unrae, sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel complesso, nei primi otto mesi del 2025 sono stati immatricolati 10.301 veicoli, con un incremento del 9,8% rispetto alle 9.381 unita' dello stesso periodo del 2024.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 27-09-25 14:09:22 (0273) 5 NNNN