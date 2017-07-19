Auto: Unrae, per mercato rimorchi e semirimorchi +20,2% luglio e +14,8% agosto -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 set - 'Il comparto dei veicoli trainati presenta oggi un parco circolante con un'eta' media prossima ai 18 anni, ma inspiegabilmente non sono previste nell'agenda del Governo misure di sostegno specifiche. Riteniamo urgente lo stanziamento di almeno 25 milioni di euro dal Fondo autotrasporto per favorire il rinnovo del parco veicolare gia' a partire da quest'anno.

Ribadiamo inoltre l'auspicio che trovi presto concreta attuazione il Piano straordinario pluriennale di sostegno al trasporto merci, piu' volte richiamato dal ministro Salvini.

In questo contesto, dichiarazioni intempestive riguardo contributi straordinari e di rilevante entita' rischiano di ostacolare il processo di rinnovo, alimentando aspettative nelle imprese di autotrasporto', dichiara Michele Mastagni, coordinatore del Gruppo rimorchi, semirimorchi e allestimenti di Unrae. 'Sarebbe auspicabile che le prossime misure di agevolazioni estendessero l'accesso agli incentivi anche al noleggio, un canale che consentirebbe di accelerare il processo di svecchiamento del parco circolante e di offrire una soluzione concreta alle imprese che non dispongono delle risorse necessarie per l'acquisto di un nuovo veicolo trainato', aggiunge Mastagni, concludendo che serve anche a livello europeo un intervento sugli obiettivi relativi a rimorchi e semirimorchi, che dal 2030, con l'applicazione del calcolo delle emissioni tramite il sistema VECTO, rischiano di tradursi in sanzioni onerose di svariate migliaia di euro per veicolo a carico delle Case costruttrici.

