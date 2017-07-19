Auto: Unrae, mercato dell'usato torna a salire, +0,7% nel mese di febbraio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 apr - Guardando all'analisi per contraente, nel mese di febbraio i trasferimenti confermano l'andamento dei mesi precedenti: gli scambi tra privati/aziende, che rimangono largamente predominanti, sono stabili e rappresentano il 56% di tutti i passaggi di proprieta' (56,8% nei 2 mesi). Parallelamente, quelli da operatore a cliente finale perdono 0,4 punti, al 39% nel mese (38,4% nel bimestre). Gli stessi sono penalizzati anche dagli scambi provenienti da auto-immatricolazioni che aumentano di 0,8 punti di quota (4,1% nel mese e 3,9% in gennaio-febbraio), mentre quelli provenienti dal noleggio perdono 0,4 punti (0,9% complessivo nel mese e nel cumulato). A livello geografico, si conferma invariato il podio: al primo posto la Lombardia, al 16,4% di quota (+0,4 p.p.) e al secondo il Lazio al 9,8% (-0,3 p.p.).

In terza posizione troviamo la Campania con il 9,1% di quota (+0,1 p.p.) e al quarto posto la Sicilia, all'8,1% (-0,1 p.p.), seguita dal Veneto all'8%. Infine, per quanto riguarda l'anzianita' delle auto, a febbraio la quota dei trasferimenti netti di vetture con oltre 10 anni di anzianita' guadagna 0,8 punti, al 48,1% (49% nel cumulato).

Quella di auto da 6 a 10 anni e' stabile, al 17,4% (in linea con il cumulato). Le auto da 4 a 6 anni rappresentano il 9,9% (-1,9 p.p. rispetto a febbraio 2025, stessa quota nel primo bimestre); 12,4% la quota di auto da 2 a 4 anni (+0,1 p.p., al 12% in gennaio-febbraio), e 4,1% quella delle auto da 1 a 2 anni (-0,5 p.p., al 4,0% nei 2 mesi). Le vetture fino a 1 anno salgono all'8,1% nel mese (+1,4 p.p., 7,7% nel cumulato). Nel complesso, i trasferimenti di vetture fino a 4 anni di anzianita' coprono il 24,6% a febbraio, 1 punto in piu' dello stesso mese 2025.

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(RADIOCOR) 25-04-26 13:39:48 (0280) 5 NNNN