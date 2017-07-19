Auto: Unrae, mercato dell'usato si conferma positivo, +3,8% a luglio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 set - In luglio i trasferimenti per contraente confermano l'andamento dei mesi precedenti: gli scambi tra privati/aziende, che rimangono largamente predominanti, guadagnano 0,3 punti e rappresentano il 54,8% di tutti i passaggi di proprieta' (56,3% nei 7 mesi). Parallelamente, 0,9 punti vengono persi da quelli da operatore a cliente finale, al 40% nel mese e 39,3% nel cumulato. Guadagnano mezzo punto gli scambi provenienti da auto-immatricolazioni (4,3% in luglio e 3,6% nel cumulato), mentre rimangono stabili, ma marginali, quelli provenienti dal noleggio (0,9% complessivo nel mese e nel semestre). A livello geografico, anche a luglio resta inalterato il podio.

Lombardia al primo posto, stabile al 16% nel mese, Lazio al secondo, al 10% (- 0,2 p.p.). Campania in terza posizione, al 9,2% (-0,1 p.p.). Al quarto posto la Sicilia con l'8,6% (+0,1 p.p.), seguita dal Veneto al 7,8% e dal Piemonte al 7,6%.

Guardando all'anzianita' delle auto oggetto di compravendita, a luglio la quota dei trasferimenti netti di vetture con oltre 10 anni rimane sostanzialmente stabile al 47,7% (+0,1 p.p.). Anche quella di auto da 6 a 10 anni guadagna 0,1 punti e vale il 17,5%. Le auto da 4 a 6 anni rappresentano l'11,4% (-0,6 p.p. rispetto al 2024); e' del 12% la quota di auto da 2 a 4 anni (-0,3 p.p. su luglio 2024), e del 5,4% quella delle auto da 1 a 2 anni (+1 p.p.). Le vetture fino a 1 anno scendono al 6,1% nel mese e al 6,3% nel cumulato. Nel complesso, i trasferimenti di vetture fino a 4 anni di anzianita' coprono il 23,5% a luglio, 0,4 punti in piu' dello stesso mese 2024.

