Auto: Unrae, in 2025 +16,1% a 1.101.630 contratti noleggio a lungo termine -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 gen - Per quanto riguarda le alimentazioni, il 2025 ha segnato un balzo dei contratti di noleggio a lungo termine per le vetture ricaricabili (Ecv). Phev e Bev segnano rispettivamente un aumento del 51,8% e del 51,6% rispetto al 2024. Si riscontrano preferenze diverse tra le tipologie di utilizzatori. Il diesel domina per le Aziende non-automotive e di Noleggio a Lungo Termine, rispettivamente con il 37% e 38,9%. La scelta preferita dal Noleggio a Breve Termine e' il motore a benzina con il 48,6%, come per Dealer e Costruttori dove prevale con il 28,7%. I privati prediligono invece le ibride, che scelgono per il 33,4%. Le auto elettriche pure (Bev) detengono il primato tra Dealer e Costruttori al 21,9%, mentre le ibride plug-in (Phev) sono scelte dalle Aziende non-automotive per il 10,9%, seguite a brevissima distanza dai Privati con il 10,6%. Quote residuali per ogni tipologia di fruitore per le motorizzazioni a metano e Gpl. I segmenti vedono una forte predominanza dei Suv con il 58,9% del totale (tra i privati si attesta al 64,2%), seguiti dalle Berline al 28,8% e dalle Station Wagon al 10,2% (con quote maggiori e paritetiche al 12,5% tra Aziende non-automotive e di Nlt).

Per quanto riguarda i Suv, prevale il segmento C, con oltre un quarto (26,7%) delle preferenze totali, scelto principalmente da Privati (29,9%) e Aziende non-automotive (28,6%). Fra le Berline prevalgono quelle del segmento B (10,8%), predilette da Nbt (18,1%) e Nlt (16,6%). Infine, a livello geografico, la Lombardia nel 2025 si conferma leader, rappresentando il 30,7% del totale nazionale dei contratti, seguita da Lazio (14,3%), Trentino-Alto Adige (9,7%), Emilia-Romagna (8,1%), Piemonte (7,3%) e Veneto (6,3%).Calabria (32,9%), Molise (32,7%) e Puglia (29,3%) presentano la quota maggiore di contratti stipulati da Privati; Lombardia (84,6%) e Valle D'Aosta (84,4%) raccolgono le percentuali maggiori di contratti stipulati da Aziende non-automotive. Marche (14,8%) e Umbria (14,0%) si distinguono invece per il piu' alto numero di contratti di Dealer e Costruttori. In Trentino - Alto Adige prevalgono i contratti a Nbt (77,3%), mentre l'Emilia-Romagna si distingue per la quota di contratti di Nlt (19,2%).

