Auto: Unrae, -6,7% mercato dell'usato a gennaio, calo piu' forte da 40 mesi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mar - Nel mese di gennaio 2026, i trasferimenti per contraente confermano l'andamento dei mesi precedenti: gli scambi tra privati/aziende, che rimangono largamente predominanti, sono in leggera crescita e rappresentano il 57,6% di tutti i passaggi di proprieta'. Parallelamente, 1,1 punti vengono persi da quelli da operatore a cliente finale, al 37,7% nel mese. Gli stessi sono penalizzati anche dagli scambi provenienti da auto-immatricolazioni che aumentano di 0,5 punti di quota (3,9% nel mese), mentre recuperano 0,1 punti quelli provenienti dal noleggio (0,9% complessivo nel mese).

A livello territoriale, si conferma invariato il podio: al primo posto la Lombardia, al 16,1% di quota (+0,5 p.p.) e al secondo il Lazio al 9,6% (-0,2 p.p.). In terza posizione troviamo la Campania con il 9,3% di quota (-0,1 p.p.) e al quarto posto torna la Sicilia, stabile all'8,3%, seguita dal Veneto all'8,2%. Per quanto riguarda l'anzianita' delle vetture, la quota di quelle con oltre 10 anni di anzianita' guadagna 1,2 punti, al 49,8%. Stabile la quota delle auto da 6 a 10 anni al 17,4%. Le auto da 4 a 6 anni rappresentano il 9,8% (-1,9 p.p. rispetto a gennaio 2025); 11,6% la quota di auto da 2 a 4 anni (+0,1 p.p.), e 4,0% quella delle auto da 1 a 2 anni (-0,3 p.p.). Le vetture fino a 1 anno salgono al 7,4% nel mese (+0,9 p.p.). Nel complesso, i trasferimenti di vetture fino a 4 anni di anzianita' coprono il 23% a gennaio, 0,7 punti in piu' dello stesso mese 2025.

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(RADIOCOR) 28-03-26 16:27:49 (0399) 5 NNNN