Auto: Unrae, +33,6% a 949.162 contratti di Noleggio a Lungo Termine in 2024 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 gen - La durata media dei contratti e' stabile a 23 mesi, con differenze tra i vari canali: 25 per le Aziende non-automotive, 23 per i Privati, 15 per Dealer e Costruttori e Nlt e 12 per Nbt. Per quanto riguarda le alimentazioni, si riscontrano preferenze diverse tra le tipologie di utilizzatori. Per le Aziende non-automotive il diesel continua a dominare con il 44,9%, mentre la scelta preferita dal Noleggio a Breve termine e' il motore a benzina con il 47,8%. Le ibride prevalgono tra il Noleggio a Lungo Termine (35,8%), i Privati (30,0%) e Dealer e Costruttori (29,1%). La quota maggioritaria di elettriche (Bev) risulta tra i Dealer e Costruttori (16,5%). Nella scelta di auto Bev, detengono il primato Dealer e Costruttori (16,5%), seguono al 4,9% i Privati; fra le Phev invece i Privati (8,7%) sono seguiti da Aziende non-automotive (7,8%); quote residuali per le motorizzazioni a metano e Gpl in ogni tipologia di fruitore. I segmenti vedono una forte predominanza dei Suv con il 55,9% sul totale (e addirittura il 59,4% tra i Privati), seguiti dalle Berline al 30,4% e dalle Station Wagon all'11,2%. A livello territoriale, infine, la Lombardia si conferma leader per numero di contratti, rappresentando quasi il 33% del totale nazionale (con la quota piu' alta di contratti stipulati da Aziende non-automotive, all'85,8%), seguita da Lazio con il 15,8%, Emilia-Romagna con il 7,4% e Piemonte con il 7,3%. Calabria e Molise detengono la quota maggiore di contratti a Privati (rispettivamente 35,4% e 35,9%). Il Trentino-Alto Adige si distingue per la quota maggioritaria di contratti con aziende di Noleggio a Breve Termine (59,9%) e di Noleggio a Lungo Termine (15,6%). La Campania detiene la quota di maggioranza tra Dealer e Costruttori con il 13,8%.

