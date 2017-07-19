Dati
            Notizie Radiocor

            Auto: Uilm, difendere lavoro industriale, stop a dogmi su transizione in Ue

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 ott - 'C'e' la necessita' di difendere il lavoro industriale in Europa e di abbandonare approcci dogmatici sulla transizione in Ue'. Lo ha detto Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm, responsabile del settore auto, esprimendo "piena condivisione" della presa di posizione in questo senso di Philippe Gilleron, presidente del Comitato Aziendale Europeo di Stellantis e rappresentante del settore automobilistico per Force Ouvrier. La Uilm da molti anni denuncia "le storture del percorso di elettrificazione europeo, mal concepito e peggio ancor gestito, che colpisce l'industria e i lavoratori senza purtroppo salvare il pianeta". La richiesta dunque e' di "cambiare la normativa vigente per eliminare il sistema famigerato delle multe alle case automobilistiche e per concepire una transizione giusta dal punto di vista sia sociale sia ambientale, ispirata ai principi di neutralita' tecnologica e di liberta' di scelta dei consumatori', ha detto Ficco, spiegando che "quel che occorre oggi e' una presa di posizione sindacale netta nell'automotive in tutta Europa, nell'interesse esclusivo dei lavoratori e nella piena indipendenza dalla politica'.

            Ars

            (RADIOCOR) 23-10-25 14:12:47 (0443) 5 NNNN

              
