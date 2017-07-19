Dati
            Auto: sindacati, venuto meno progetto reindustrializzazione Lear di Torino -2-

            Regione Piemonte: al tavolo al Mimit servira' chiarezza (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 feb - 'Abbiamo appreso della volonta' di Lear di interrompere le trattative relative alla reindustrializzazione del sito produttivo di Grugliasco.

            Si tratta di un passaggio delicato che riguarda il futuro di centinaia di lavoratori e di un presidio industriale strategico per il nostro territorio. La Regione e' in contatto costante con Lear, Fipa, le rappresentanze sindacali e con il ministero delle Imprese e del Made in Italy: nelle prossime ore sara' convocato un tavolo ministeriale nel quale la questione verra' approfondita in ogni suo aspetto'. Lo ha dichiarato Elena Chiorino, vicepresidente e assessore al Lavoro della Regione Piemonte, in merito alla vicenda Lear, sottolineando che 'e' in quella sede che si dovranno assumere le necessarie responsabilita' e chiarire definitivamente il quadro industriale. Da parte nostra l'obiettivo e' uno e uno soltanto: la tutela piena di tutti i lavoratori coinvolti in questa complessa fase di transizione. Su questa partita la Regione non arretrera' di un solo centimetro'.

            Com-Fla-

            (RADIOCOR) 24-02-26 17:46:19 (0577) 5 NNNN

              


