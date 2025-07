Auto: Segugio.it, 90mila i furti nel 2024, +31% dal 2021

Ma solo un italiano su cinque aggiunge la garanzia Furto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 lug - Continua ad aumentare il numero di furti d'auto in Italia. Nel 2024 si stimano quasi 90mila furti, in crescita del 31% rispetto al 2021. A destare maggiore preoccupazione e' la concentrazione dei furti in un ristretto numero di Regioni: Campania (23,1% del totale), Lazio (17,7%), Sicilia (14,4%), Puglia (11,8%) e Lombardia (10,8%). In queste cinque aree si registra oltre il 77% dei furti complessivi. Segugio.it, il portale leader nel mercato italiano della comparazione tramite internet di prodotti assicurativi, utilities e prodotti di credito, ha analizzato tramite il suo Osservatorio Assicurativo la diffusione della garanzia Furto e incendio, che tutela gli assicurati in caso di furto del veicolo. Mediamente solo un italiano su cinque aggiunge la garanzia Furto e Incendio al proprio contratto assicurativo.

