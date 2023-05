Auto: Salvini, Ue dia liberta' ai Paesi su neutralita' tecnologica

'Attuali norme europee non aiutano niente e nessuno' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 mag - Per evitare di 'avere tra qualche anno un Paese green ma con milioni di disoccupati' e' 'fondamentale che l'Europa lasci la liberta' ai singoli Paesi di decidere come arrivare a questa transizione'. Cosi' il ministro dei Trasporti e vicepremier, Matteo Salvini, intervenendo a un convegno di Federmotorizzazione nella sede della Regione Lombardia sul tema dello stop alla vendita di veicoli non elettrici nel 2035. Come governo italiano, 'stiamo combattendo per la neutralita' tecnologica e il bio-carburante'. Sul fronte delle tecnologie, 'tutto solo elettrico non e' transizione, significa mettersi mani e piedi in mano alla Cina'. Salvini sottolinea come entro il 2026 a livello europeo 'ci sara' la possibilita' di fare il tagliando a queste norme che, cosi' come sono scritte, non aiutano niente e nessuno'.

