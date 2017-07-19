Auto: Ppe per rivedere stop 2035 al termico, fari puntati su incontro Ue-settore venerdi' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 9 set - Si prevede che la Commissione europea proponga solo l'anno prossimo delle modifiche - eventuali - del regolamento sull'immissione nel mercato unico di auto a zero emissioni dal 2035, ma ancora e' presto per capire quale sara' il quadro definitivo. Si ritiene ancora possibile trovare un compromesso tra gli obiettivi di decarbonizzazione delle auto nuove immesse sul mercato e flessibilita' sulle tecnologie per facilitare la transizione. Finora da parte della Commissione europea non ci sono stati segnali sulla rimessa in discussione dell'obiettivo 2035.

Rispondendo a un'interrogazione dell'Europarlamento a fine agosto, il commissario al clima Wopke Hoekstra ha confermato che la consultazione pubblica per preparare la revisione del regolamento europeo scadra' il 10 ottobre e che 'l'invito a presentare contributi ricorda che il raggiungimento degli obiettivi di neutralita' climatica per il 2035 richiedera' un approccio tecnologicamente neutrale, in cui gli e-fuel hanno un ruolo da svolgere'. Il riferimento agli e-fuel e' obbligato perche' previsti dal regolamento, mentre quest'ultimo non include il ricorso ai biocarburanti cui e' fortemente interessata l'Italia. Non a caso, pero', il commissario al clima precisa che nella consultazione e' inclusa la raccolta di valutazioni 'sul ruolo dei carburanti rinnovabili sostenibili e sulle ulteriori flessibilita' per il rispetto degli obiettivi'.

Il capogruppo Ppe Weber stamattina ha parlato di 'neutralita' tecnologica' quale principio chiave per assicurare la decarbonizzazione del settore: cio' includerebbe l'uso di carburanti che riducano le emissioni auto oltre il 2035 anche per i veicoli con motore a combustione interna: 'Nel 2024 sono stati cancellati 88 mila posti di lavoro nel settore auto europeo, che non e' solo il comparto piu' grande dell'Unione Europea da cui dipendono milioni di posti di lavoro e famiglie, ma e' anche un'importante fonte di innovazione'.

Nella lettera a von der Leyen i rappresentanti europei dei produttori auto e del settore componentistica avevano indicato chiaramente che l'Unione europea 'rischia di perdere la svolta nella transizione automobilistica' e che il dialogo strategico di settembre sarebbe l'occasione per correggere la rotta. L'Acea e' sempre stata cauta sulla precisione delle posizioni sull'obiettivo del 2035 rappresentando gruppi industriali che si trovano in posizioni diversa rispetto al target oltreche' in concorrenza tra loro. Sostanzialmente ha sempre legato il rispetto del target al contemporaneo progresso nel dispiegamento delle infrastrutture (ricarica batterie), all'abbandono di ulteriori stretti requisiti sul livello delle emissioni di Co2 nel corso degli anni, al sostegno in varie forme della domanda di veicoli elettrici e per il rinnovo del parco auto circolante. D'altra parte, come ricorda la lettera di luglio, sono stati lanciati centinaia di nuovi modelli di veicoli elettrici e le case produttrici si sono impegna te a investire oltre 250 miliardi di euro per la transizione verde entro il 2030.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

