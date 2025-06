Auto: Murano (Unem), Ue continua a ignorare neutralita', a rischio industria

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 giu - 'Il Piano europeo sull'automotive continua a ignorare la neutralita' tecnologica, affidandosi a una monocrazia tecnologica che penalizza i carburanti rinnovabili. In questo scenario, l'Europa rischia di smarrire definitivamente la propria centralita' industriale'. Lo ha detto il presidente dell'Unem, Gianni Murano, in occasione dell'assemblea annuale dell'Unione energie per la mobilita'. 'Una transizione efficace non puo' mai basarsi su divieti, ma deve puntare su pluralita' di soluzioni, innovazione e cooperazione tra industria e Istituzioni', ha continuato, ribadendo che 'ingiustificata e inaccettabile e' la proposta di tassare ulteriormente le auto di proprieta' e le auto aziendali sulla base della Co2 emessa, avanzata di recente dalla Commissaria europea per la transizione ecologica, Teresa Ribera, nell'ambito delle Guidance per l'attuazione del Piano nazionale Energia e Clima'. Per Murano, tale proposta 'potrebbe essere condivisibile se le emissioni venissero calcolate sull'intero ciclo di vita e non solo allo scarico.

Altrimenti si tratta, ancora una volta, di un modo per svantaggiare una tecnologia in maniera ideologica. Come se l'auto non fosse gia' sufficientemente tassata. Tra Iva, tasse di immatricolazione e proprieta', accise sui carburanti e altre imposte varie, il settore dell'auto a livello europeo genera un gettito fiscale di quasi 400 miliardi di euro, cioe' circa il doppio del bilancio Ue'.

Fla-

(RADIOCOR) 12-06-25 10:32:46 (0222)ENE,EURO 5 NNNN