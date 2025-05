Auto Italia: cinese Byd cresce e arriva a quota mercato 1,2%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 mag - In aprile la cinese Byd prosegue con la crescita costante dei mesi precedenti, in termini di volumi e quota, e passa, in 7 mesi, da 0,06 a 1,2% di quota. Lo scorso mese il brand ha raggiunto questa market share sia nel comparto passenger car con 1.683 unita' immatricolate, sia nel totale del mercato (vetture + veicoli commerciali) con 1.804 immatricolazioni. "Sono numeri che certificano anche il superamento di alcuni brand tradizionali italiani ed europei che, nonostante il lancio di nuovi modelli, si posizionano dietro i prodotti tecnologici di Byd", sottolinea la societa'. Byd e' primo marchio per vendite di veicoli Nev (veicoli a nuova energia, Bev + Phev), con una quota del 11,5% ad aprile e del 10% nel cumulato annuo. La societa' ad aprile era seconda tra i costruttori per vendite di Bev con una quota del 7,3%, e quinta nel cumulato annuo con una quota del 5,7%, mentre si e' piazzata al primo posto anche nel segmento degli Lcv elettrici, con una quota pari al 23,8%, mentre sul cumulato annuo raggiunge il 19,8%. Prosegue anche la crescita nel canale noleggio a lungo termine con una quota dell'1,4% nel mese e 1,1% nel cumulato annuo, con tassi di crescita piu' che raddoppiati rispetto allo scorso anno. La crescita non riguarda solo l'Italia: anche i mercati europei registrano ottime performance, con il Regno Unito che raggiunge una quota di mercato del 2% e la Francia che si attesta all'1,5%.

