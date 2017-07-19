Auto Europa: Acea, nel 2025 immatricolazioni veicoli commerciali -8,8%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 gen - Nel 2025 le immatricolazioni di nuovi veicoli commerciali in Europa (piu' i Paesi Efta) sono diminuite dell'8,8% su base annua attestandosi a quota 1.823.407 unita'. Lo rende noto il consueto aggiornamento mensile sull'andamento del mercato dell'auto diffuso dall'Acea, l'associaizone europea dei produttori di autoveicoli. Tra i grandi Paesi europei La Francia ha registrato il calo piu' significativo, con una flessione del 5,6%, seguita da Germania (-5,4%) e Italia (-5%). Al contrario, la Spagna ha registrato un'impennata delle immatricolazioni, con un incremento dell'11,7%. "Il mercato dei veicoli commerciali dell'Ue ha vissuto un anno difficile nel 2025, con un calo delle immatricolazioni in diversi mercati principali, un chiaro segnale del difficile contesto economico", si legge nel comunicato. Il segmento degli autobus "e' stato l'unica eccezione" e "sebbene la quota complessiva di veicoli a ricarica elettrica sia aumentata, i progressi rimangono troppo lenti, poiche' la diffusione sul mercato rimane limitata da condizioni abilitanti insufficienti. Infrastrutture inadeguate, costi energetici elevati, costi totali di proprieta' sfavorevoli e quadri politici incoerenti continuano a rallentare i progressi".

