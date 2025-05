Auto: Anfia, avanti trend positivo, ma solo 12% immatricolato e' prodotto in Italia

Solo un terzo immatricolato Stellantis prodotto in Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 mag - "Dopo la ripresa di marzo (+6,2%), ad aprile il mercato auto italiano mantiene il trend positivo contenendo la crescita a +2,7%, il primo quadrimestre 2025, tuttavia, resta leggermente al di sotto dei volumi dello scorso anno". Lo ha detto Roberto Vavassori, presidente di Anfia, Associazione nazionale filiera industria automobilistica, sottolineando che "prosegue il buon andamento delle immatricolazioni di auto ricaricabili (Bev e Phev) e, in particolare, delle elettriche (Bev) - le cui vendite aumentano del 108,2% ad aprile e del 79,4% nel quadrimestre, sebbene con quote di mercato ancora molto moderate (4,8% di quota nel mese e 5,1% nel cumulato). Buona performance anche per le autovetture mild e full hybrid, in crescita del 14,2% ad aprile e del 15% nel quadrimestre".

Tuttavia, dice Vavassori, "solo il 12% del totale delle autovetture immatricolate in Italia nei primi quattro mesi dell'anno e' prodotto nel nostro Paese". In particolare, spiega il presidente di Anfia, "nonostante le difficolta' del mercato, i modelli del gruppo Stellantis si posizionano bene, ma solo un terzo dell'immatricolato complessivo del gruppo e' prodotto in Italia. In prospettiva, ci attendiamo che con i nuovi piani produttivi attualmente in fase di implementazione, si possa significativamente accrescere la produzione sul territorio soprattutto in termini di volumi, e, parallelamente, la quota di mercato delle auto prodotte in Italia".

Ars

(RADIOCOR) 02-05-25 19:00:07 (0540) 5 NNNN