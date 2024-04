Autismo: Fondazione Don Gnocchi inaugura stanza tecnologicamente assistita

Per osservazione attivita' riabilitativa dei bambini (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 apr - In occasione della Giornata della consapevolezza sull'autismo, in calendario il 2 aprile, la Fondazione Don Gnocchi annuncia l'apertura nell'Unita' di neuropsichiatria e riabilitazione dell'eta' evolutiva dell'Irccs Santa Maria Nascente di Milano di una stanza tecnologicamente assistita per le osservazioni dei bambini durante il gioco, realizzata grazie al sostegno dell'Associazione Paolo Zorzi per le Neuroscienze Onlus. In Lombardia sono 1.600 le nuove diagnosi di disturbi dello spettro autistico formulate all'anno, molte di queste arrivano gia' tra i 18 e i 24 mesi. Secondo il Ministero della salute, in Italia un bambino su 77 (eta' 7-9 anni) presenta un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi, che sono 4,4 volte in piu' rispetto alle femmine. L'innovativo allestimento verra' inaugurato il 17 aprile e consentira' l'osservazione delle attivita' di gioco e riabilitative in tempo reale. Grazie alla presenza di telecamere, sensori di movimento, microfoni e uno specchio unidirezionale sara' possibile lavorare anche con i genitori per aiutarli a comprendere i momenti della seduta e i segnali che il bambino manda.

