Atm: nessun aumento biglietto, Comune Milano coprira' costi inflazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 ott - Non ci sara' nessun aumento del biglietto del trasporto pubblico a Milano.

E' questa la decisione presa nel corso della riunione dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino della Citta' Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. Il Comune di Milano, spiega una nota, ha deciso di garantire l'integrale copertura economica e finanziaria, utilizzando fondi di parte corrente del bilancio. Secondo l'assessora alla Mobilita', Arianna Censi, 'non si puo' far gravare sugli utenti del trasporto pubblico un aumento che rischierebbe di pesare sulle tasche di cittadini e cittadine a cui l'inflazione ha gia' eroso potere d'acquisto. Questa scelta, pero', non e' indolore e si aggiunge al grande sforzo che compiamo ogni anno per coprire il costo effettivo del trasporto pubblico. Biglietti e abbonamenti, infatti, contribuiscono solo per un terzo del costo complessivo, il resto e' coperto da fondi nazionali, praticamente fermi da anni, e per piu' di un terzo dal Comune di Milano. Ringrazio i sindaci e i rappresentati presenti all'assemblea - conclude Censi - per la qualita' del dibattito. Mi rammarico solo dell'assenza di Regione Lombardia, anche se la loro scelta era ovvia, visto che hanno provveduto ad aumentare il biglietto gia' dal settembre scorso. Una decisione che oltre al danno, sa di beffa: il Comune di Milano, per non aumentare il biglietto, dovra' anche compensare Trenord per la loro quota all'interno dello STIBM, il Sistema Tariffario integrato dei mezzi pubblici'.

Lab-com

(RADIOCOR) 28-10-25 12:17:56 (0363)INF 5 NNNN