Asterion Industries: partnership con Revalue Energies

Entra nel capitale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 mag - Asterion Industrial Partners ha stretto partnership con Revalue Energies, entrando nel capitale della piattaforma attiva nello sviluppo di impianti nel settore delle energie rinnovabili in Italia. Lo ha reso noto la societa' di gestione di investimenti in un comunicato. Con questa collaborazione Revalue potra' espandere il proprio portafoglio progetti. L'investimento di Asterion infatti "conferisce a Revalue una capacita' finanziaria permettendole di accelerare in modo significativo i propri obiettivi di sviluppo e di affermarsi tra i principali operatori Ipp (Independent Power Producer) in Italia, con una visione di espansione verso altri mercati europei", spiega la nota.

Asterion Industrial Partners, con sede a Madrid, ha una presenza consolidata in Italia attraverso le societa' in portafoglio, tra cui Revalue e altre quattro realta' con sede nel Paese: Sorgenia, Retelit, Samso e 2i Aeroporti. Invece Revalue Energies attualmente sta sviluppando 2,7 GW di impianti solari, eolici e sistemi di accumulo. Inoltre, nei prossimi 12 mesi completera' la costruzione di circa 40 MW di progetti assegnati tramite asta FER, con tariffa garantita per 20 anni. "L'esperienza e le risorse di Asterion saranno un acceleratore decisivo per la nostra crescita", ha commentato Marco Corsetti, Co-Ceo di Revalue Energies. "Il nostro obiettivo e' supportare la crescita accelerata" della piattaforma "e il posizionamento tra i principali operatori Ipp", ha concluso Guido Mitrani, Founding Partner di Asterion Industrial Partners.

