Assoporti: Petri incontra il presidente della Adsp Sardegna

Bagala': rischi economici da Ets (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 3 feb - Il presidente di Assoporti Roberto Petri ha incontrato questa mattina il presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna Domenico Bagala'.

Lo comunica l'Adsp in una nota, informando che nell'incontro, svoltosi nella sede dell'Autorita' portuale dell'Isola, si e' parlato dei progetti per lo sviluppo futuro e delle criticita' del sistema portuale dell'Isola. La visita istituzionale, informa la nota, e' la prima nell'agenda neopresidente dell'associazione dei Porti italiani, 'volta a toccare personalmente i temi delle realta' dei Sistemi portuali'. Tra i temi specifici toccati nel corso dell'incontro c'e' stata 'la complessa questione dell'Ets, la cui entrata a pieno regime dal 1 gennaio scorso, con la copertura del 100% delle quote di emissioni da parte delle compagnie di navigazione, incide pesantemente sul costo del trasporto marittimo e, a cascata, sulla filiera logistica e sull'utente finale'. 'Provvedimento che - spiega l'Autorita' portuale - unito alla peculiare condizione di insularita' della Sardegna, rischia di danneggiare pesantemente l'economia regionale e di minare la competitivita' sul mercato, in particolare per quei settori in ripresa come i contenitori, a favore di altri scali extra UE, ed in particolare della sponda sud del Mediterraneo'.

