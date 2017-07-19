Assonime: Tononi, appello per Europa unita, crescente divergenza con Usa

'Serve salto qualita' politica' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 feb - Assonime rivolge un appello 'ai policy makers e a tutte le forze del mercato nazionali ed europee per un decisivo cambio di passo nel processo di costruzione di un'Europa veramente unita, nel quale un tassello importante e' costituito dalla creazione di un mercato unico dei capitali'. Lo ha affermato Massimo Tononi, presidente di Assonime, in occasione del convegno 'The new frontiers for corporate governance', organizzato dalla stessa associazione. 'Oggi si terra' in Belgio" un incontro dei leader dell'Ue e 'speriamo che ne escano buone notizie. Senza un salto di qualita' politica europea e' difficile pensare che si possano affrontare le sfide che abbiamo davanti', ha aggiunto sottolineando la necessita' di un cambio di passo che 'preveda coraggiose riforme istituzionali e una tempestivita' di azione sicuramente inedite rispetto alle farraginosita' che da sempre hanno caratterizzato il processo di integrazione europea'. Secondo Tononi stiamo 'assistendo a una crescente divergenza dei modelli di governance dell'economia fra le due sponde dell'Atlantico. Se questa divergenza tra modello europeo e modello statunitense dovesse consolidarsi, rischiamo una frattura strutturale dei modelli di corporate governance tra i grandi blocchi economici'.

