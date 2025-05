Assoholding: il 22 a Londra accademici, economisti e imprenditori per parlare di futuro

Al forum internazionale promosso con Delta (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 mag - L'impresa non si muove piu' nello stesso spazio di ieri. La traiettoria del cambiamento globale, accelerata da nuove tensioni geopolitiche, trasformazioni normative e crisi di leadership generazionale, sta ridisegnando le regole del gioco. In questo scenario, i modelli che funzionavano ieri risultano oggi inadeguati. Serve un salto d'epoca.

E' da questa consapevolezza che nasce "The leadership of legacy - Strategie di gestione per il salto d'epoca", il forum internazionale promosso da Delta, in collaborazione con Assoholding, che il 22 maggio riunira' all'Ambasciata d'Italia a Londra accademici, economisti, imprenditori e policy maker per interrogarsi sul futuro delle imprese familiari italiane in un mondo che cambia.

Il panel principale, moderato dalla giornalista del Sole 24 Ore Nicol Degli Innocenti, vedra' il dialogo tra Mario Caligiuri (esperto di intelligence e geopolitica), Francesca Mariotti (esperta di compliance e risk management, membro dell'Advisory Board di Assoholding), Alfredo De Massis (tra i massimi esperti mondiali di family business) e Gaetano De Vito, presidente di Assoholding e professionista con lo sguardo imprenditoriale rivolto al futuro.

A dare il via ai lavori saranno Edoardo De Vito, presidente di Delta, e Lorenzo Echeoni, direttore generale di Assoholding, con un intervento sull'evoluzione delle imprese familiari italiane nel nuovo scenario globale.

Tra i casi in evidenza, quello di Mace, impresa italiana in forte crescita, oggi chiamata ad affrontare simultaneamente sfide legate al passaggio generazionale, alla trasformazione della compliance e alla gestione delle nuove variabili geopolitiche.

