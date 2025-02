Assobalneari: avanti con mappatura per soluzione a caos per 30mila imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 feb - 'Esprimiamo il nostro sconcerto di fronte alle dichiarazioni rilasciate ieri da una portavoce non identificata della Commissione europea che, in maniera sospettamente tempestiva, ha commentato la sentenza del Tar Liguria, affrettandosi a difendere l'operato della divisione mercato interno della Commissione Ue che aveva indicato con un testo gia' 'bollinato' la propria posizione rispetto al tema delle concessioni balneari'. Cosi' in una nota Assobalneari Italia e La Base Balneare con Donnedamare. 'Anche alla luce di questo - proseguono - merita un grande plauso il presidente del Tar di Lecce Antonio Pasca che sempre ieri durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario ha espresso forti perplessita' in merito alla normativa che regola le concessioni demaniali marittime, invitando a tenere in considerazione un aspetto cruciale sancito dalla direttiva Ue: l'assenza di una valutazione preventiva sulla scarsita' delle risorse naturali, che rimane un elemento essenziale per una corretta applicazione della direttiva stessa, e concludendo con la richiesta di un intervento urgente per garantire regole chiare ed equilibrate per tutti gli attori coinvolti'. 'Questa e' la direzione verso una soluzione ottimale per il settore balneare che continua a vivere momenti di caos e non permette a 30 mila imprese e 300mila lavoratori di poter guardare negli occhi il proprio futuro' hanno dichiarato Fabrizio Licordari, Presidente di Assobalneari Italia aderente a Federturismo Confindustria e Bettina Bolla, Presidente di La Base Balneare con Donnedamare.

