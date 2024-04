Assaeroporti: Carlo Borgomeo rieletto presidente all'unanimita'

Confermati anche i quattro vicepresidenti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 apr - L'assemblea di Assaeroporti, l'associazione confindustriale che rappresenta gli aeroporti italiani, riunitasi oggi presso la delegazione romana della Regione Puglia, ha rieletto con voto unanime Carlo Borgomeo alla carica di presidente. Confermata anche la squadra dei vicepresidenti: Armando Brunini (amministratore delegato di SEA - Aeroporti di Milano Linate e Malpensa), con funzione di vicario; Roberto Naldi (amministratore delegato di Toscana Aeroporti - Aeroporti di Firenze e Pisa); Monica Pilloni (presidente di Sogaer - Aeroporto di Cagliari) e Nico Torrisi (amministratore delegato di SAC - Aeroporti di Catania e Comiso). Resta in carica l'attuale Consiglio Direttivo, il cui rinnovo e' fissato, da Statuto, per il 2026. Lo comunica una nota di Assaeroporti. "E' fondamentale - ha detto Borgomeo nelle sue prime dichiarazioni seguite alla sua rielezione - che venga definita una strategia in grado di individuare un quadro istituzionale di riferimento piu' stabile rispetto all'attuale; in tal senso il Piano nazionale degli aeroporti puo' rappresentare una concreta opportunita' per un significativo coordinamento delle politiche del comparto". "Prioritaria nel corso del mio mandato - ha aggiunto - sara' anche la questione della regolazione economica degli aeroporti: il settore necessita di un quadro regolamentare capace di riflettere il contesto altamente competitivo in cui operano i gestori e favorire la realizzazione dei piani di investimento necessari per lo sviluppo infrastrutturale e la decarbonizzazione degli scali".

