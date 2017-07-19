Asia Centrale: accordo Sace-Simest-Camera Commercio Italia Uzbekistan per export

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 mar - In occasione del Business Forum Italia-Asia Centrale, organizzato dal ministero dell'Agricoltura, con Ice, Sace e Simest e' stato firmato un accordo con la Camera di Commercio Italia Uzbekistan-CIUZ per rafforzare le opportunita' di export per le imprese italiane. In particolare, l'intesa mette a fattor comune l'offerta di Sistema di Sace e Simest e il know-how della Camera di Commercio Italia Uzbekistan per facilitare l'ingresso delle eccellenze italiane nelle filiere locali, con particolare attenzione ai settori dell'agritech e dell'innovazione industriale che giocano un ruolo cruciale nell'economia dell'Asia Centrale. La collaborazione prevede una sinergia concreta tra le garanzie e i servizi assicurativi di Sace e le soluzioni di finanza agevolata ed equity di Simest, creando un'offerta integrata a supporto dell'export. L'accordo promuove anche l'organizzazione di workshop, country presentations e missioni commerciali.

bab

(RADIOCOR) 24-03-26 11:21:16 (0319) 5 NNNN