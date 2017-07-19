Artico: Tajani, convochero' presto tavolo imprese con principali gruppi -2

Sara' area prioritaria per internazionalizzazione imprese (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 gen - A questo tavolo per l'Artico, oltre ai grandi gruppi industriali italiani - ha spiegato il ministro - dovranno prendere parte anche "tante piccole e medie imprese di settori chiave come difesa, energia, ambiente e spazio che sono gia' presenti" in quell'area: "Dobbiamo inserirle in un contesto di internazionalizzazione per essere all'avanguardia anche nell'export in questa parte del mondo. Metteremo la regione artica tra le priorita' dell'agenda per l'internazionalizzazione del nostro tessuto produttivo e vogliamo porre le basi per un ulteriore rafforzamento della nostra presenza in tutti i settori piu' innovativi".

