Artico: Meloni, con piano Italia rafforziamo nostro ruolo di partner affidabile -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 gen - "L'Italia - spiega Meloni in un altro passaggio - non ha mai considerato l'Artico come un'area remota e senza alcun interesse. Al contrario, noi abbiamo sempre guardato a questo quadrante del mondo per quello che effettivamente e': una regione strategica, dove si intrecciano economia, ambiente, ricerca, energia e - oggi piu' che mai - sicurezza e difesa".

Inoltre, ricorda la presidente del Consiglio, Roma vanta "una lunga tradizione artica in termini di spedizioni e ricerche scientifiche. E il nostro contributo per la protezione dell'Artico e' un contributo d'eccellenza. Dalla base 'Dirigibile Italia' alle Svalbard, passando per le campagne oceanografiche della Marina Militare, la nostra Nazione svolge da molto tempo un ruolo di primo piano per tutelare un'area che e' molto fragile e per assicurare uno sviluppo equilibrato e rispettoso delle istanze dei diversi popoli che vivono questi territori".

