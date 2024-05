Ariston: Giorgetti, caso Russia? siamo in guerra e va risolto a livello Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 mag - 'Penso che siamo in guerra'. Cosi' Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia risponde a chi gli chiede cosa pensa della nazionalizzazione della filiale Ariston in Russia. 'Penso che magari qualcuno non se ne e' accorto, ma questa e' una guerra nel cuore dell'Europa e in questi anni ha consumato centinaia di migliaia di morti. Una guerra che ha prodotto uno sconquasso economico e in particolare in Europa, di cui paghiamo ancora le conseguenze. Di tutto questo io credo che non ci sia l'esatta percezione nell'opinione pubblica e neanche nelle discussioni che facciamo tra di noi, quando prendiamo decisioni'.

Sono questioni che 'non possono essere gestite a livello di singoli stati, ma a livello di Europa e di alleanze internazionali', ha aggiunto Giorgetti, nel corso dell'incontro 'La visione lombarda per il futuro dell'Europa', organizzato da Confindustria Lombardia, in collaborazione con Politics Hub.

