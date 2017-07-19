Argento: si ampliano realizzi, da top oltre 80 $ a -9,2% a 72,2 $

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 dic - Si ampliano i realizzi sull'argento. Dopo aver toccato stamattina i massimi oltre 80 dollari (fino a 82$), il metallo prezioso e' arrivato a cedere il 9,2% a 72,2 dollari nel contratto spot, mentre i future scendono del 5,8% a 71,9 dollari. Secondo gli analisti di ActiveTrades, "i trader stanno realizzato profitti in vista della fine dell'anno'. Nel frattempo, "il cauto ottimismo dell'amministrazione statunitense riguardo ai progressi nei colloqui di pace in Ucraina" contribuisce ad attenuare la percezione dei rischi geopolitici globali e frena cosi' l'acquisto dei beni rifugio. Perdono infatti terreno anche l'oro (-3,1% a 4.391 nel contratto spot), il palladio (-14,39% a 1.648 dollari) e il platino (-10,5% a 2.178 dollari). Nonostante questo, il 2025 rimane un anno record per i metalli rari e soprattutto per l'argento che si avvia a chiuderlo con un bottino del 181%.

