Appalti: Tar apre allo sconto di gara al netto del costo del personale

Contrasto con Consiglio di Stato alimenta le incertezze (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma 9 gen - Il Tar Campania, con una delle prime sentenze del 2026, riaccende il dibattito sulla ribassabilita' dei costi della manodopera negli appalti pubblici, contribuendo ad alimentare un quadro giurisprudenziale ancora incerto. Con la decisione n. 18 del 2 gennaio, i giudici hanno ritenuto legittima un'offerta che applica il ribasso esclusivamente all'importo dei servizi, al netto dei costi della manodopera, quando la lex specialis qualifica espressamente tali costi come non ribassabili. La controversia nasce da una gara ad alta intensita' di lavoro in cui la stazione appaltante aveva distinto chiaramente tra importo soggetto a ribasso e costi del personale. Nonostante cio', l'amministrazione aveva ricalcolato l'offerta applicando lo sconto all'intero importo, avviando una verifica di anomalia e disponendo l'esclusione dell'operatore. Il Tar ha censurato l'operato della stazione appaltante, ritenendo erronea la ricostruzione dell'offerta e lesivo il mancato ricorso a chiarimenti procedimentali.

Centrale, per i giudici, il legittimo affidamento ingenerato da una lex specialis chiara e la coerenza dell'offerta, che indicava costi della manodopera persino superiori a quelli stimati. La sentenza valorizza dunque la possibilita' di riferire il ribasso alla sola parte 'netta' dell'importo, purche' cio' sia coerente con i documenti di gara. Una lettura che, pero', non chiude il dibattito interpretativo sull'articolo 41 del Codice appalti.

