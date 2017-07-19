Appalti: Tar apre allo sconto di gara al netto del costo del personale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 gen - La pronuncia del Tar Campania si inserisce in un mosaico giurisprudenziale ancora frammentato sulla ribassabilita' dei costi della manodopera, con ricadute operative rilevanti per stazioni appaltanti e imprese. L'orientamento espresso dai giudici amministrativi, che ammette il ribasso calcolato sull'importo al netto della manodopera in presenza di documenti di gara inequivoci, si discosta infatti dalla linea piu' recente del Consiglio di Stato. Con la sentenza n. 9577 del 4 dicembre 2025, Palazzo Spada ha ribadito che il ribasso percentuale deve essere riferito all'intero importo a base di gara, inclusi i costi del personale, pur se scorporati ai fini della trasparenza. Secondo Palazzo Spada, lo scorporo non incide sulla base di calcolo dello sconto, ma serve a consentire la verifica della congruita' e la tutela del lavoro. Il confronto tra le due decisioni mette in evidenza un contrasto non solo apparente, destinato a riflettersi sulle strategie di offerta degli operatori economici. Le imprese rischiano infatti esclusioni o contestazioni a seconda dell'interpretazione seguita, mentre le stazioni appaltanti sono chiamate a redigere bandi sempre piu' dettagliati, senza pero' poter contare su un orientamento univoco.

Mas.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 10-01-26 15:41:43 (0360)PA 5 NNNN