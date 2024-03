Appalti: la Top 10 delle aggiudicazioni della settimana

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 mar - 1 - D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO COSTRUZIONI GENERALI SRL Ente appaltante: A.N.A.S. SPA - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI ROMA Oggetto: PSL 05/23 - S.S. 4 Salaria - Adeguamento nel tratto tra Rieti e Sigillo - 2 Lotto 2 Stralcio - Tratto tra le progressive Km 96+500 e km 99+600 con eliminazione del passaggio a livello ferroviario - PNC Importo di gara: 81.649.290 Importo di aggiudicazione: 75.745.073 Data aggiudicazione: 09/11/2023 2 - M.G.A. MANUTENZIONI GENERALI AUTOSTRADE SRL Ente appaltante: A.N.A.S. SPA - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI ROMA Oggetto: PSL 03/23 - S.S. 260 "Picente" Dorsale Amatrice -Montereale -L'Aquila. Lotto V dallo svincolo di Cavallari al confine regionale.

Importo di gara: 75.974.502 Importo di aggiudicazione: 62.194.787 Data aggiudicazione: 22/11/2023 3 - RENOVA RED SPA Ente appaltante: A.N.A.S. SPA - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI ROMA Oggetto: DG 24/22 IN 5 lotti - Accordo quadro biennale con un unico operatore per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di opere d'arte - Lotto 1 ST Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia Importo di gara: 50.000.000 Data aggiudicazione: 20/12/2023 Ribasso: 15,0100 4 - CEC - CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI A R.L Ente appaltante: A.N.A.S. SPA - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI ROMA Oggetto: DG 24/22 IN 5 lotti - Accordo quadro biennale con un unico operatore per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di opere d'arte - Lotto 2 ST Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche Importo di gara: 50.000.000 Data aggiudicazione: 01/02/2024 Ribasso: 13,865 5 - FENIX CONSORZIO STABILE SCARL Ente appaltante: A.N.A.S. SPA - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI ROMA Oggetto: DG 24/22 IN 5 lotti - Accordo quadro biennale con un unico operatore per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di opere d'arte - Lotto 4 ST Campania, Basilicata, Calabria Importo di gara: 50.000.000 Data aggiudicazione: 05/03/2024 Ribasso: 21,399.

