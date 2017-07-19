Appalti: la Top 10 delle aggiudicazioni della settimana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 set - 1 - ATI ETERIA CONSORZIO STABILE SCARL (CAPOGRUPPO), GHELLA SPA, CMB SOC. COOP. MURATORI E BRACCIANTI Ente appaltante: MM SPA - METROPOLITANA MILANESE DI MILANO Oggetto: Lavori per la realizzazione del prolungamento della linea M1 attraverso i quartieri Baggio, Olmi e Valsesia - CUP appalto principale e opzione 1 Importo di gara: 485.798.451 Importo di aggiudicazione: 459.868.284 Ribasso: 6,230 Data aggiudicazione: 19/06/2025 2 - COSEDIL SPA Ente appaltante: RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori del Bypass Ferroviario di Augusta, sulla tratta Catania - Siracusa PNRR Importo di gara: 145.506.446 Data aggiudicazione: 17/10/2024 3 - ATI CMSA COOPERATIVA MURATORI STERRATORI E AFFINI SRL (CAPOGRUPPO), IDROTERMICA COOP SCARL, PROGET IMPIANTI SRL, CONSORZIO STABILE GST Ente appaltante: CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE Oggetto: Intervento di realizzazione del nuovo polo scolastico del quartiere 4 di Firenze per le sedi degli Istituti Meucci e Galilei, posto in Via del Filarete, 17 a Firenze Importo di gara: 73.128.671 Data aggiudicazione: 19/06/2025 4 - ATI ZINI ELIO S.R.L. (CAPOGRUPPO), IALC SERRAMENTI SRL, AEC COSTRUZIONI SRL Ente appaltante: INTERCENT-ER DI BOLOGNA Oggetto: Gara 826 - Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi alla ristrutturazione ai fini energetici della sede di Viale Aldo Moro 50-52 Importo di gara: 22.559.767 Data aggiudicazione: 05/09/2025 5 - ATI IMPRESALV SRL (CAPOGRUPPO), SINCOL SRL Ente appaltante: COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA - EX LEGIBUS N. 116/2014 E N. 164/2014 Oggetto: Riqualificazione e attuazione del Centro di Eccellenza per la sostenibilita' ambientale, della salute dell'uomo e della biodiversita' presso il complesso Roosevelt in localita' Addaura - II stralcio a valere sull'Asse 1 Azione 1.1.1 del Programma Operativo Complementare P.O.C.

Sicilia 2014/2020 Importo di gara: 17.625.877 Data aggiudicazione: 09/09/2025.

