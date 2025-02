Appalti: la Top 10 delle aggiudicazioni della settimana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 feb - 1 - CONSORZIO STABILE INFRATECH Ente appaltante: RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: AQ per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria fabbricati ferroviari e relative pertinenze a servizio dell'esercizio ferroviario e, ove necessario, della relativa progettazione esecutiva - Lotto 6 Importo di gara: 112.259.592 Data aggiudicazione: 21/01/2025 2 - ATI CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI (CAPOGRUPPO), MAEG COSTRUZIONI SPA Ente appaltante: A.N.A.S. SPA - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI ROMA Oggetto: Accordo Quadro triennale suddiviso in 9 lotti per l'esecuzione di lavori di manutenzione programmata per il risanamento strutturale di opere d'arte compresi impalcati in carpenteria metallica. Lotto 3 Importo di gara: 80.000.000 Data aggiudicazione: 28/05/2024 3 - VALORI SCARL CONSORZIO STABILE DI ROMA Ente appaltante: A.N.A.S. SPA - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI ROMA Oggetto: Accordo Quadro triennale suddiviso in 9 lotti per l'esecuzione di lavori di manutenzione programmata per il risanamento strutturale di opere d'arte compresi impalcati in carpenteria metallica. Lotto 7 Importo di gara: 80.000.000 Data aggiudicazione: 10/09/2024 4 - ATI AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE (CAPOGRUPPO), LMV S.P.A, COSEDIL SPA Ente appaltante: A.N.A.S. SPA - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI ROMA Oggetto: Accordo Quadro triennale suddiviso in 9 lotti per l'esecuzione di lavori di manutenzione programmata per il risanamento strutturale di opere d'arte compresi impalcati in carpenteria metallica. Lotto 8 Importo di gara: 80.000.000 Data aggiudicazione: 28/05/2024 5 - ATI M.G.A. MANUTENZIONI GENERALI AUTOSTRADE SRL (CAPOGRUPPO), VISCO DANIELE & RAFFAELE SNC, VISCO SRL, EQUATTROE SRL Ente appaltante: A.N.A.S. SPA - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI ROMA Oggetto: Accordo Quadro triennale con un unico operatore per l'esecuzione di lavori di manutenzione programmata per il risanamento strutturale delle gallerie, area geografica Centro-Sud Italia - Lotto 1 Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia Importo di gara: 75.000.000 Data aggiudicazione: 10/09/2024.

