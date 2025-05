Appalti: la Top 10 delle aggiudicazioni della settimana -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 mag - 6 - IMPRESA LUIGI NOTARI SPA Ente appaltante: RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: Affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori per la manutenzione delle opere civili in galleria e relative pertinenze di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di giurisdizione delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali, ricadenti lungo le linee della giurisdizione delle Unita' Territoriali, nonche' delle linee regionali previste al Titolo IV del Decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96.

Lotti n. 21 - Lotto 17 Torino nord est e centro sud Importo di gara: 43.352.941 Importo di aggiudicazione: 43.352.941 Data aggiudicazione: 17/03/2025 7 - ATI RETE COSTRUZIONI FERROVIARIE (CAPOGRUPPO), IMPRESA SILVIO PIEROBON SRL Ente appaltante: RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: Affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori per la manutenzione delle opere civili in galleria e relative pertinenze di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di giurisdizione delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali, ricadenti lungo le linee della giurisdizione delle Unita' Territoriali, nonche' delle linee regionali previste al Titolo IV del Decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96.

Lotti n. 21 - Lotto 20 Venezia Importo di gara: 42.411.227 Importo di aggiudicazione: 42.411.227 Data aggiudicazione: 04/03/2025 8 - ATI GEMA SPA (CAPOGRUPPO), VI.D.R. SRL, SALCEF SPA Ente appaltante: RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: Affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori per la manutenzione delle opere civili in galleria e relative pertinenze di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di giurisdizione delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali, ricadenti lungo le linee della giurisdizione delle Unita' Territoriali, nonche' delle linee regionali previste al Titolo IV del Decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96'.

Lotti n. 21 - Lotto 1 Ancona Importo di gara: 40.759.643 Importo di aggiudicazione: 40.759.643 Data aggiudicazione: 27/02/2025 9 - GRUPPO ECF SPA Ente appaltante: BANCA D'ITALIA DI ROMA Oggetto: Procedura aperta in 3 lotti per l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria edile e impiantistica degli stabili della Banca d'Italia siti in Roma Lotto 1 Complesso Via Nazionale Veneto Importo di gara: 40.000.000 Data aggiudicazione: 12/02/2025 10 - CEPRINI COSTRUZIONI SRL Ente appaltante: RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: Affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori per la manutenzione delle opere civili in galleria e relative pertinenze di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di giurisdizione delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali, ricadenti lungo le linee della giurisdizione delle Unita' Territoriali, nonche' delle linee regionali previste al Titolo IV del Decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96'.

Lotti n. 21 - Lotto 9 Milano nord ovest e nodo Importo di gara: 35.235.103 Importo di aggiudicazione: 35.235.103 Data aggiudicazione: 18/03/2025.

